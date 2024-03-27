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Всемирный день театра отмечается в Беларуси 27 марта

27 марта 2024 06:53
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Фестивали, выставки, премьеры спектаклей и экскурсии в закулисье – Всемирный день театра отмечается 27 марта. Это праздник театральных деятелей и всех ценителей искусства, которое обогащает нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный день театра отмечается в Беларуси 27 марта-1

В Беларуси 29 профессиональных театров: драматические и кукольные, эстрадные, молодежные, оперы и балета, юного зрителя. Наши артисты проводят тысячи гастрольных мероприятий в стране, сотни – за ее пределами. Театральной столицей на целую неделю стал Могилев. Международный молодежный форум «Март-контакт» собрал постановки от классики до артхауса. Масштабное, яркое культурное событие завершается 27 марта. «Золотая маска» будет вручена победителям.

# Театр # общество

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