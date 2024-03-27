В Беларуси увеличили размеры возмещения суточных

В Беларуси увеличены размеры возмещения суточных расходов при командировках в пределах страны. Соответствующее постановление Совета министров вступит в силу 6 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси увеличены размеры возмещения суточных расходов при командировках в пределах страны. Соответствующее постановление Совета министров вступит в силу 6 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, вместо 9 рублей суточные составят 12. Увеличится и диапазон размеров общей выплаты для водителей внутриреспубликанских и международных перевозок, а также творческих работников при зарубежных командировках. Новшества затронут и возмещение расходов на проезд.
Елена Пещенко, заместитель начальника управления организации и мотивации труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
В соответствии с данным изменением, если работник направлен в командировку и по итогу не представил подтверждающие документы, то такому работнику будет возмещена 0,1 базовой величины за каждый день служебной командировки. Это изменение касается работников, которые направлены в командировку и им закреплено ежедневное возвращение к месту жительства. С 6 апреля 0,1 базовой величины будет возмещаться за каждый календарный день служебной командировки.
Будут возмещаться и расходы на аренду жилья при временной остановке на территории нашей страны. Расширен перечень расходов, подлежащих возмещению при обязательном предоставлении подтверждающих документов.