В Беларуси увеличили размеры возмещения суточных

Так, вместо 9 рублей суточные составят 12. Увеличится и диапазон размеров общей выплаты для водителей внутриреспубликанских и международных перевозок, а также творческих работников при зарубежных командировках. Новшества затронут и возмещение расходов на проезд.

Елена Пещенко, заместитель начальника управления организации и мотивации труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В соответствии с данным изменением, если работник направлен в командировку и по итогу не представил подтверждающие документы, то такому работнику будет возмещена 0,1 базовой величины за каждый день служебной командировки. Это изменение касается работников, которые направлены в командировку и им закреплено ежедневное возвращение к месту жительства. С 6 апреля 0,1 базовой величины будет возмещаться за каждый календарный день служебной командировки.