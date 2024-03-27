Победителей конкурса молодёжных инициатив наградили в Минске. Среди проектов – VR-клуб и студенческий медиацентр

Скейт-парк, VR-клуб и студенческий медиацентр. Победителей республиканского конкурса молодежных инициатив наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий сезон отметился рекордным количеством призеров. В списке лучших – 26 молодежных проектов, при этом на главный приз претендовали порядка 200 идей. Большая часть инициатив молодежи направлена на популяризацию здорового образа жизни, истории и краеведения. Победители получили финансирование на реализацию своих проектов. В 2024 году на эти цели направят рекордную сумму – более 800 тысяч рублей.

Павел Алексо, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы понимаем, что спрос растет на этот конкурс, что инициатива от молодежи достаточно широкая. У нас много предложений в этом году поступило, рекордное количество заявок. Поэтому мы действительно допустили уже до финала даже большее количество людей.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Все, что касается работы с молодежью, архиважно. Направления, в которых представлены молодежные проекты, тоже самые разные. Представлены они самыми разными молодежными группами и инициативами. Мы готовы поддержать те, которые имеют реальный выход.