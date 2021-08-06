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Теперь используют мобильные тактические резервы пограничных групп. В Беларуси усилили охрану госграницы

06 августа 2021 14:28
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Новости Беларуси. По поручению главы государства усилена охрана государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На протяжении всего участка с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач.

Теперь используют мобильные тактические резервы пограничных групп. В Беларуси усилили охрану госграницы-1

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также чтобы не допустить провокаций со стороны Литвы органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь. На протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач.

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Теперь используют мобильные тактические резервы пограничных групп. В Беларуси усилили охрану госграницы-4

Обстановка на белорусско-литовской границе остается непростой. Напомним, 4 августа стало известно о погибшем мигранте, гражданине Ирака. В Минск прибыли его родственники, чтобы забрать тело. А днем 5 августа Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами беженцев. Среди них были женщины с детьми, вынужденные стоять под дождем на нейтральной полосе.

Для одного из мигрантов, больному сахарным диабетом, пришлось вызвать бригаду скорой помощи. По фактам жестокого обращения с беженцами свою позицию озвучили и международные структуры. Действия Литвы раскритиковали  Красный Крест, управление ООН.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Антон Бычковский # Фотофакт

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