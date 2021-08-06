«Изюминка колледжа – это мастерская горничных». Узнали о необычных условиях обучения в Вилейском колледже
Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции.
Вилейский колледж уникален в своей предприимчивости. Для каждого из учебных направлений есть коммерческое предприятие. Уже несколько лет действуют собственное СТО, шиномонтаж, а в 2021 году добавилась и автомойка. Дважды в неделю под присмотром специалистов ребята, которые учатся на автослесарей, могут потренироваться работать в реальных условиях. Парикмахеры, швеи и повара тоже не остаются без практики. Есть и парикмахерская, и кафе, и швейное ателье. Колледж открыл даже свой копи-центр.
Инна Казакевич, заместитель директора Вилейского государственного колледжа:
У нас все это доступно, всем наши методические материалы мы можем распечатать, хотим в цвете, хотим – черно-белыми. Если мы едем на какой-то конкурс или соревнования, логотипы наносим на майки. Наши швеи майки шьют, футболки, наш работник копи-центра наносит любой логотип, который нужен, и наши учащиеся уже красивенькие и при параде. Вот наша форма – для горничных разработана швеями.
Кстати, для обучения горничных оборудовали несколько гостиничных номеров. Получился мини-отель. Для региона с Вилейским водохранилищем и близостью к Нарочи и Голубым озерам – развитие сферы гостеприимства весьма актуально.
Инна Казакевич:
Наша изюминка колледжа – это мастерская горничных. Это наше последнее ноу-хау – это так называемая медовая комната, в этой комнате все подчинено меду. Вот это настоящие соты, вот это медовый столик с подсветкой, шторы – мы тоже сами сделали креативно.
Каждый номер в своей стилистике. Есть даже спелеокомната.
Инна Казакевич:
С подсветкой, красивая, регулируется это все пультом – включается, выключается, меняются. Как вы знаете, спелеокомнаты сейчас тоже очень модно, все обращаются. По нескольку минуток, если у вас есть проблемы с дыханием или какое-то заболевание, вы можете, в принципе, для себя зайти, здесь посидеть. И вообще, она такая умиротворенная, успокаивающая.
Для ребят необходимая в учебе практика, для колледжа – внебюджетная деятельность. Вырученные средства направляют в развитие. Постоянно модернизируют мастерские и учебные аудитории. Оснастили классы «умными» мультимедийными досками с выходом в интернет. Обновляют и машинно-тракторный парк. За последние пару лет приобрели три новых трактора.
«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари – подробнее здесь.