«Изюминка колледжа – это мастерская горничных». Узнали о необычных условиях обучения в Вилейском колледже

Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции.

Вилейский колледж уникален в своей предприимчивости. Для каждого из учебных направлений есть коммерческое предприятие. Уже несколько лет действуют собственное СТО, шиномонтаж, а в 2021 году добавилась и автомойка. Дважды в неделю под присмотром специалистов ребята, которые учатся на автослесарей, могут потренироваться работать в реальных условиях. Парикмахеры, швеи и повара тоже не остаются без практики. Есть и парикмахерская, и кафе, и швейное ателье. Колледж открыл даже свой копи-центр.