«Руководство Заводского района очень оперативно реагирует на проблемы». Минские сенаторы провели единый день приёма граждан

Развитие малого и среднего бизнеса, капитальный ремонт, здравоохранение. Эти и другие темы звучат в обращениях белорусов. Многие приходят не только с просьбами помочь, но и делятся своими предложениями, как сделать Минск еще комфортнее. Надо отметить, что большую часть вопросов удается решить на месте во время общения с сенаторами. Есть и ситуации, которые требуют более детального анализа. После изучения всех нюансов заявители получают ответы.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Поскольку я член Совета Республики от Минска, патронирую именно Заводской район, то на самом деле мне очень комфортно проводить прием граждан именно в этом районе, поскольку у нас очень хороший контакт и связь налажена с руководством района. Мы четко понимаем те возможные проблемные моменты или болевые точки, которые есть или могут возникнуть у граждан. Я вижу, что руководство Заводского района очень оперативно всегда реагирует на возможные проблемы, с которыми граждане обращаются, и оперативно эти проблемы разрешают. Поэтому даже те граждане, которые уже сейчас обратились, подняли вопросы, связанные с тем же благоустройством, капитальным ремонтом и так далее, мы видим, что эти вопросы решаются, просто немного растянуты по времени, поскольку одномоментно решить вопросы благоустройства территории после того, как завершен капремонт, невозможно.