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«Руководство Заводского района очень оперативно реагирует на проблемы». Минские сенаторы провели единый день приёма граждан

06 августа 2021 12:01
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Новости Беларуси. Сенаторы проводят единый день приема граждан. Встречи организованы в каждом районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Руководство Заводского района очень оперативно реагирует на проблемы». Минские сенаторы провели единый день приёма граждан-1

Поделиться своими проблемами может каждый желающий без предварительной записи.

Развитие малого и среднего бизнеса, капитальный ремонт, здравоохранение. Эти и другие темы звучат в обращениях белорусов. Многие приходят не только с просьбами помочь, но и делятся своими предложениями, как сделать Минск еще комфортнее. Надо отметить, что большую часть вопросов удается решить на месте во время общения с сенаторами. Есть и ситуации, которые требуют более детального анализа. После изучения всех нюансов заявители получают ответы.

«Руководство Заводского района очень оперативно реагирует на проблемы». Минские сенаторы провели единый день приёма граждан-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Поскольку я член Совета Республики от Минска, патронирую именно Заводской район, то на самом деле мне очень комфортно проводить прием граждан именно в этом районе, поскольку у нас очень хороший контакт и связь налажена с руководством района. Мы четко понимаем те возможные проблемные моменты или болевые точки, которые есть или могут возникнуть у граждан. Я вижу, что руководство Заводского района очень оперативно всегда реагирует на возможные проблемы, с которыми граждане обращаются, и оперативно эти проблемы разрешают. Поэтому даже те граждане, которые уже сейчас обратились, подняли вопросы, связанные с тем же благоустройством, капитальным ремонтом и так далее, мы видим, что эти вопросы решаются, просто немного растянуты по времени, поскольку одномоментно решить вопросы благоустройства территории после того, как завершен капремонт, невозможно.

«Руководство Заводского района очень оперативно реагирует на проблемы». Минские сенаторы провели единый день приёма граждан-7

Работе с обращениями граждан в Совете Республики уделяется большое внимание. Единый день приема – новшество 2021 года. Но такой формат общения с населением уже себя зарекомендовал. Подобные встречи прошли в Минском районе и Витебской области.  

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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