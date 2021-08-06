«Они даже на парах друг друга красят». Какие профессии Вилейского колледжа популярны у девушек?
Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции.
Яна Шипко, корреспондент:
Вот такие сумки-шоперы, мне кажется, очень трендовые этим летом: хоть на пляж, хоть в магазин. И дизайн для них создают учащиеся Вилейского колледжа. Мы, кстати, оказались в швейной мастерской, где царит полет фантазии, пойдемте узнаем, чему здесь учатся девчонки.
Под руководством опытных мастеров здесь создают целые коллекции одежды. В свободное время девушки занимаются в театре моды. На показах к созданию образа подключаются парикмахеры.
Елизавета Мацко, учащаяся Вилейского государственного колледжа:
Мне очень нравится учиться в государственном Вилейском колледже. Я сейчас учусь на швею, уже заканчиваю. Мне очень нравится здесь. В мастерской очень новое оборудование, очень нравится шить на этих машинах, также у нас есть специальная вышивальная машина. Мы придумываем коллекции новые, потом выступаем на сценах, бывает, выезжаем выступать в разные города. У нас девочка, которая уже закончила Вилейский государственный колледж, участвовала в областном конкурсе и заняла третье место.
Обшивают девчонки и своих однокурсников. Создают практичную и красивую форму для поваров, парикмахеров, автослесарей. Удивительно, что поступив на первый курс, многие начинают с нуля. А впоследствии, например, с помощью этой машинки для вышивки создают эксклюзивные изделия.
Галина Занкович, мастер производственного обучения Вилейского государственного колледжа:
Совершенствование специалиста происходит на наших глазах и, конечно, видно, когда они приходят на первые занятия и даже не умеют нитку вдевать в иголку. Дальше мы же с ними шьем здесь очень много, они шьют для наших учащихся других специальностей, шьют форменную одежду. И теперь, как у нас появилась вышивальная машина, мы вышиваем и логотипы, и для каждой группы шьем форменную одежду своего цвета, фасона, чтобы каждая группа друг от друга отличалась. Я считаю, что для девушки это основная профессия, и она нужна и в жизни, в общем, швея, парикмахер – это очень такая нужная профессия, потому что она нужна не только для работы, она любой женщине нужна и в семье, в жизни. Везде по жизни сопровождает женщину, девушку такая работа, когда надо и шить уметь и какими-то парикмахерскими владеть способностями. Поэтому мне кажется, что эта профессия очень интересная и очень нужная. Многие открывают парикмахерские, потому что уже в государственной парикмахерской не очень интересно работать, и они стремятся развиваться и учиться дальше, чтобы себя реализовать в своей парикмахерской, им это более интересно.
Многие из учащихся, быстро освоившись в востребованных профессиях, не сидят без дела в свободное время. Они уже ремесленники. Кто-то шьет лоскутные одеяла, кто-то делает маникюр. Подспорье для ребят с бизнес-жилкой – центр помощи для начинающих предпринимателей, который действует на базе колледжа. На факультативных занятиях в инкубаторе на конкретных примерах учатся составлять бизнес-планы и заниматься организацией собственного дела.
Яна Шипко:
А как вы развиваете в них еще и предпринимательскую жилку?
Инна Казакевич, заместитель директора Вилейского государственного колледжа:
У нас существует центр поддержки предпринимательства на базе колледжа, это официально. Но каждый учащийся, который приходит к нам и который сталкивается впоследствии, если я парикмахер, я буду работать в парикмахерской – у нас каждый учащийся проходит эту практику через парикмахерскую. Его учат общаться с клиентами, его учат не только стричь, его учат азам кассовой дисциплины. То есть ему показывают, как это, зарабатывать денежку. И у них появляется интерес. То есть даже как СТО: дети видят, чтобы заработать деньги, машину нужно починить. Но как приятно, когда к тебе приходит ваш клиент, забирает у тебя автомобиль и говорит: «Ребята, большое спасибо». Ты чувствуешь себя уже по-другому. Ты чувствуешь, что ты нужен этому обществу. Совсем по-другому у детей складывается восприятие мира.
Многие у нас уходят и открывают частные практики. Если не получается в частной практике, они идут в частные фирмы, которые заинтересованы в хороших специалистах. Все группы – это сплоченная большая семья. Выезжаешь ты на фестиваль, тебе одели красивый наряд, швеи пошили. В это время к фестивалю нужна красивая прическа, ее сделают парикмахеры в парикмахерской. Также у нас есть девочки, которые красиво рисуют. Могут нарисовать аквагрим на любое выступление, даже макияж сделать. Каждый учащийся – творческий человек. Когда девочка идет на парикмахера, она изначально творческий человек. Они даже на парах друг друга красят, сама видела.
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