«Они даже на парах друг друга красят». Какие профессии Вилейского колледжа популярны у девушек?

Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции. Яна Шипко, корреспондент:

Вот такие сумки-шоперы, мне кажется, очень трендовые этим летом: хоть на пляж, хоть в магазин. И дизайн для них создают учащиеся Вилейского колледжа. Мы, кстати, оказались в швейной мастерской, где царит полет фантазии, пойдемте узнаем, чему здесь учатся девчонки.

Под руководством опытных мастеров здесь создают целые коллекции одежды. В свободное время девушки занимаются в театре моды. На показах к созданию образа подключаются парикмахеры.

Елизавета Мацко, учащаяся Вилейского государственного колледжа:

Мне очень нравится учиться в государственном Вилейском колледже. Я сейчас учусь на швею, уже заканчиваю. Мне очень нравится здесь. В мастерской очень новое оборудование, очень нравится шить на этих машинах, также у нас есть специальная вышивальная машина. Мы придумываем коллекции новые, потом выступаем на сценах, бывает, выезжаем выступать в разные города. У нас девочка, которая уже закончила Вилейский государственный колледж, участвовала в областном конкурсе и заняла третье место.

Обшивают девчонки и своих однокурсников. Создают практичную и красивую форму для поваров, парикмахеров, автослесарей. Удивительно, что поступив на первый курс, многие начинают с нуля. А впоследствии, например, с помощью этой машинки для вышивки создают эксклюзивные изделия.

Галина Занкович, мастер производственного обучения Вилейского государственного колледжа:

Совершенствование специалиста происходит на наших глазах и, конечно, видно, когда они приходят на первые занятия и даже не умеют нитку вдевать в иголку. Дальше мы же с ними шьем здесь очень много, они шьют для наших учащихся других специальностей, шьют форменную одежду. И теперь, как у нас появилась вышивальная машина, мы вышиваем и логотипы, и для каждой группы шьем форменную одежду своего цвета, фасона, чтобы каждая группа друг от друга отличалась. Я считаю, что для девушки это основная профессия, и она нужна и в жизни, в общем, швея, парикмахер – это очень такая нужная профессия, потому что она нужна не только для работы, она любой женщине нужна и в семье, в жизни. Везде по жизни сопровождает женщину, девушку такая работа, когда надо и шить уметь и какими-то парикмахерскими владеть способностями. Поэтому мне кажется, что эта профессия очень интересная и очень нужная. Многие открывают парикмахерские, потому что уже в государственной парикмахерской не очень интересно работать, и они стремятся развиваться и учиться дальше, чтобы себя реализовать в своей парикмахерской, им это более интересно.

Многие из учащихся, быстро освоившись в востребованных профессиях, не сидят без дела в свободное время. Они уже ремесленники. Кто-то шьет лоскутные одеяла, кто-то делает маникюр. Подспорье для ребят с бизнес-жилкой – центр помощи для начинающих предпринимателей, который действует на базе колледжа. На факультативных занятиях в инкубаторе на конкретных примерах учатся составлять бизнес-планы и заниматься организацией собственного дела. Яна Шипко:

А как вы развиваете в них еще и предпринимательскую жилку?