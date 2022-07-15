В трёх столичных поликлиниках дополнительно откроют водительские медицинские комиссии

Новости Беларуси. В августе в трех столичных учреждениях здравоохранения дополнительно заработают водительские медицинские комиссии. Они разместятся на базе 3-й, 11-й и 26-й поликлиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждения выбраны неслучайно. Все они расположены в густонаселенных районах столицы – это Фрунзенский, Октябрьский и Ленинский. Так, например, 26-я поликлиника находится вблизи одной из наиболее востребованных станций метрополитена – «Каменная горка». Население там преимущественно молодое, много автолюбителей. В поликлинике есть все профильные специалисты, необходимые для освидетельствования. Кроме того, учреждение имеет хороший практический опыт комиссионной работы, связанный с проведением профосмотров. В день здесь планируют освидетельствовать несколько десятков водителей.

Ирина Шилова, начальник отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома: В состав медицинской комиссии будет входить врач общей практики, врач-невролог, врач-окулист, при необходимости будут привлекаться другие специалисты. Комитетом по здравоохранению были выбраны наиболее укомплектованные кадровым составом учреждения, в которых освидетельствование водительства никак не скажется на оказании первичной медицинской помощи обслуживаемому населению.

Ольга Косякова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 26-й городской поликлиники:

С целью улучшения экспертной помощи, доступности ее для населения будет организована работа водительской комиссии по освидетельствованию граждан на годность к управлению механическими транспортными средствами категории А и В. Мы будем принимать по предварительной записи. Запись будет организована лично и по телефону. Телефоны мы раздадим. Планируем еще разработать запись по интернету.

Запись на освидетельствование начнется в ближайшее время. Оповещение о ее начале будет опубликовано на официальном сайте учреждения здравоохранения. Тогда же станет известен и окончательный график работы водительской медкомиссии.