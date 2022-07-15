«Омикрон-штамм мутирует». Главный государственный санитарный врач Беларуси о важности вакцинации

Новости Беларуси. Рост заболеваемости COVID-19 ожидается с сентября. Об этом заявил главный государственный врач Беларуси Александр Тарасенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим Минздрав рекомендует всем гражданам, особенно входящим в группы риска, имеющим хронические заболевания, а также работающим в сфере бытового обслуживания и медикам, активно ревакцинироваться.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

В связи с тем, что омикрон-штамм мутирует, мы видим в Западной Европе, в Америке рост заболеваемости, несмотря на то, что количество вакцинированных там на достаточном уровне. Поэтому мы тоже готовимся.

В Беларуси сейчас отмечается так называемый межэпидемический период. И заболеваемость на сегодня меньше, чем за все время существования коронавируса.