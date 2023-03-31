Температура 37 и выше. Можно ли ходить в баню при простуде?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как все-таки правильно париться? Температура должна быть определенной – невысокая, влажность. Дальше какие будут рекомендации?