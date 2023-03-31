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Температура 37 и выше. Можно ли ходить в баню при простуде?

31 марта 2023 15:35
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В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как все-таки правильно париться? Температура должна быть определенной – невысокая, влажность. Дальше какие будут рекомендации?

Температура 37 и выше. Можно ли ходить в баню при простуде?-1

Геннадий Мороз, банщик:
Ножки греем в первую очередь.

Юлия Самусенко:
Веником можем? Веник использовать?

Геннадий Мороз:
Нужно обязательно веничком.

Юлия Самусенко:
Прямо в парилке нужно это делать?

Геннадий Мороз:
Да.

Температура 37 и выше. Можно ли ходить в баню при простуде?-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Когда человек на ранней стадии простудного заболевания, считается, что нужно пойти прогреться в баню. Какой механизм действия, помогает баня?

Геннадий Мороз:
Да, помогает.

Наталья Надольская:
Даже если 37 и выше температура?

Геннадий Мороз:
Нет, когда температура начинает повышаться, баня стимулирует этот процесс. Температура повысится, а процесс заболевания ускорится. Когда температура падает, человек идет на выздоровление. Когда иммунная система взяла верх над болячкой, то банька простимулирует и завтра человек будет абсолютно здоров.

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# Народная медицина # общество # Юлия Самусенко # Геннадий Мороз # Наталья Надольская # Фотофакт

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