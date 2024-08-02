Оргкомитет оценил готовность Ивацевичей к проведению Дня белорусской письменности

Развитие Ивацевичей не остановится после празднования Дня белорусской письменности. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас город активно готовится к торжеству, которое, к слову, в этом году совпадет и с Днем знаний. Поэтому мероприятия будут проходить и 31 августа и 1 сентября.

Готовность райцентра сегодня оценил национальный оргкомитет во главе с вице-премьером. В городе обновляют не только пешеходные зоны и парки, но и всю социальную инфраструктуру.

В Ивацевичах благоустраивают пешеходные дорожки и улицы, фасады домов украшают тематическими муралами, реконструируют школьный стадион, который станет одной из праздничных локаций. Завершат к концу месяца ремонт районной больницы, где запустят аппарат КТ. Новый облик получила и центральная библиотека, причем капитально. В городе появляются арт-объекты с белорусскими мотивами. И точку в списке не ставят.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В последующем, чтобы город набрал соответствующие обороты, в плане комфортной среды, инфраструктуры развивался и добавлял по всем направлениям. Мы сегодня реально увидели, что идет активная фаза проведения работ на всех объектах, которые запланировано органично включить в день проведения Дня белорусской письменности. Это и городская инфраструктура, и площадь, где будет торжественное открытие и гала-концерт.

Ключевые вопросы подготовки к празднику рассмотрели на заседании Национального оргкомитета. Традиционно столица праздника представит свой потенциал через литературное и культурно-историческое наследие. Творческую палитру Ивацевичского района и всей области передадут музыкальные коллективы и ремесленники.