Теледоктор. «Скорая помощь»

Новости Беларуси. «Скорая помощь» – это медицинский спецназ. Как проходят трудовые будни самых мобильных врачей, что происходит, когда мы набираем по телефону «103», что можно и что нельзя делать до приезда «скорой»? Ответы на эти и другие вопросы дают специалисты в программе «Теледоктор».
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