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Нервы на пределе до последних секунд. Как прошёл финал Республиканской хоккейной лиги

05 апреля 2025 17:01
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Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги. Триумфаторам аплодировала стоя вся «Олимпик-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подопечные Дмитрия Баскова подтвердили свой класс и в этом сезоне вновь смогли завоевать уже 16-й чемпионский титул турнира. Хотя извечный соперник, команда Минской области, на этот раз как никогда была близка к своей цели – повторить свой успех 2013 года. 

Спортивный сценарий нельзя было предсказать до последних секунд. Команды не смогли выяснить отношения и в овертайме, а в серии послематчевых буллитов все решил один точный бросок Андрея Костицына. 

Итог поединка – 6:5. О том, как спортсмены шли к победе – смотрим, слушаем, анализируем.

# Спортивные соревнования # Хоккей

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