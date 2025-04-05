Нервы на пределе до последних секунд. Как прошёл финал Республиканской хоккейной лиги

Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги. Триумфаторам аплодировала стоя вся «Олимпик-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подопечные Дмитрия Баскова подтвердили свой класс и в этом сезоне вновь смогли завоевать уже 16-й чемпионский титул турнира. Хотя извечный соперник, команда Минской области, на этот раз как никогда была близка к своей цели – повторить свой успех 2013 года.

Спортивный сценарий нельзя было предсказать до последних секунд. Команды не смогли выяснить отношения и в овертайме, а в серии послематчевых буллитов все решил один точный бросок Андрея Костицына.