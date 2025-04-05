С заботой о будущем природы – в Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам»
Лес – бесценное богатство белорусов. Это ресурс возобновляемый, но чтобы его сохранить и приумножить, что в нашей стране и делают на протяжении всех лет независимости, нужен грамотный подход с заботой о будущем природы. В Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экологическая инициатива объединяет все большее количество людей по всей стране.
Это важное и благое дело – Карпенко про акцию «Аднавім лясы разам»
В Дзержинском районе сегодня лес также пополнился молодыми деревьями. Экологическую кампанию поддержал коллектив Конституционного суда. Сотрудники ведомства не первый раз участвуют в восстановлении лесного фонда.
Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Это хорошее наше совместное мероприятие. Все с огромным удовольствием принимают участие практически в полном составе коллектив Конституционного суда. С огромным удовольствием сюда выехали. Надеемся, что сегодня мы сможем значимый участок работы сделать.
К уже поистине всенародной акции присоединился и коллектив Минсельхозпрода, а также студенты аграрного вуза страны. Для посадки нового леса выбрали один из наиболее пострадавших от прошлогодних ураганов районов – Жлобинский. Всего представители ведомства вместе с молодежью высадили свыше 16 тысяч саженцев сосны и березы.
Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
На ветровально-буреломных лесосеках нам надо 10 тысяч гектаров. Из этих 10 тысяч 4 400 мы уже посадили осенью. На весну взяли объем 5 600. На сегодняшний день 3 300 уже восстановлено. Поэтому я уверен, что мы в ближайшие недели полторы этот объем закончим. И весь лесфонд, который пострадал и который годится под посадку, будет завершен.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Лес – это наше национальное достояние белорусского народа, и мы должны его хранить, приумножать. И, соответственно, вот то, что мы делаем, это будет через лет 80, через 100 лет востребовано для наших поколений.
Наши леса – это не только национальное богатство, но и визитная карточка Беларуси. Акция по их приумножению – традиционная. В 2024 году инициатива охватила около 100 тысяч человек. Чтобы внести свой вклад в восстановление природного богатства страны, достаточно обратиться в лесничество, где обеспечат саженцами и укажут участок для посадки. Продлится акция еще две недели.