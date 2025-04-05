Лес – бесценное богатство белорусов. Это ресурс возобновляемый, но чтобы его сохранить и приумножить, что в нашей стране и делают на протяжении всех лет независимости, нужен грамотный подход с заботой о будущем природы. В Беларуси продолжается акция «Аднавім лясы разам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экологическая инициатива объединяет все большее количество людей по всей стране.

Это важное и благое дело – Карпенко про акцию «Аднавім лясы разам» В Дзержинском районе сегодня лес также пополнился молодыми деревьями. Экологическую кампанию поддержал коллектив Конституционного суда. Сотрудники ведомства не первый раз участвуют в восстановлении лесного фонда.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Это хорошее наше совместное мероприятие. Все с огромным удовольствием принимают участие практически в полном составе коллектив Конституционного суда. С огромным удовольствием сюда выехали. Надеемся, что сегодня мы сможем значимый участок работы сделать. К уже поистине всенародной акции присоединился и коллектив Минсельхозпрода, а также студенты аграрного вуза страны. Для посадки нового леса выбрали один из наиболее пострадавших от прошлогодних ураганов районов – Жлобинский. Всего представители ведомства вместе с молодежью высадили свыше 16 тысяч саженцев сосны и березы.

Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

На ветровально-буреломных лесосеках нам надо 10 тысяч гектаров. Из этих 10 тысяч 4 400 мы уже посадили осенью. На весну взяли объем 5 600. На сегодняшний день 3 300 уже восстановлено. Поэтому я уверен, что мы в ближайшие недели полторы этот объем закончим. И весь лесфонд, который пострадал и который годится под посадку, будет завершен.