«Нельзя давать никакие медикаменты»: как помочь пострадавшим в ДТП?

Новости Беларуси. Что можно, а что нельзя делать, помогая людям, попавшим в автоаварию, рассказали в программе «Теледоктор».

Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Существует несколько вариантов развития событий. Могут быть легко пострадавшие пациенты, которых, в первую очередь, необходимо убрать с проезжей части, обеспечив, тем самым, их безопасность.