Фотоинструкция: как наложить жгут на руку
Новости Беларуси. Пошаговые действия показали в программе «Теледоктор».
Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Если кровотечение у нас – венозное, то есть, кровь тёмного цвета и выливается равномерной струёй, то мы останавливаем её давящей повязкой, накладываем на место раны. Если у нас кровь алого цвета, пульсирует или даже фонтанирует, то в этом случае необходимо наложить жгут.
Вот импровизированное кровотечение артериальное.
Из раны у нас пульсирует ярко-алая кровь фонтаном – артериальная. В этом случае необходимо наложение жгута.
Жгут мы накладываем на среднюю треть плеча и бедра.
Накладываем обязательно на одежду, не на голое тело.
Если одежды на пострадавшем нет, значит, надо подложить бинтик какой-нибудь.
Саму рану мы потом прикроем стерильной повязкой, но, в первую очередь, необходимо остановить кровь.
Накладываем первый виток жгута и зажимаем руку.
Необходимо, чтоб в этот момент остановилось кровотечение.
Кровотечение у нас остановилось и дальше мы продолжаем уже не с таким усилием накладывать последующие витки.
Обязательно кладём сюда записочку со временем, когда мы наложили жгут.
Жгут может находиться 2 часа в летнее время и 1 час в зимнее.
Теледоктор. «Скорая помощь»