Фотоинструкция: как наложить жгут на руку

Новости Беларуси. Пошаговые действия показали в программе «Теледоктор». Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Если кровотечение у нас – венозное, то есть, кровь тёмного цвета и выливается равномерной струёй, то мы останавливаем её давящей повязкой, накладываем на место раны. Если у нас кровь алого цвета, пульсирует или даже фонтанирует, то в этом случае необходимо наложить жгут. Вот импровизированное кровотечение артериальное.



Из раны у нас пульсирует ярко-алая кровь фонтаном – артериальная. В этом случае необходимо наложение жгута.

Жгут мы накладываем на среднюю треть плеча и бедра.



Накладываем обязательно на одежду, не на голое тело.

Если одежды на пострадавшем нет, значит, надо подложить бинтик какой-нибудь.

Саму рану мы потом прикроем стерильной повязкой, но, в первую очередь, необходимо остановить кровь.

Накладываем первый виток жгута и зажимаем руку. Необходимо, чтоб в этот момент остановилось кровотечение.



Кровотечение у нас остановилось и дальше мы продолжаем уже не с таким усилием накладывать последующие витки.