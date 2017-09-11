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Фотоинструкция: как наложить жгут на руку

11 сентября 2017 18:25
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Новости Беларуси. Пошаговые действия показали в программе «Теледоктор».

Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Если кровотечение  у нас – венозное, то есть, кровь тёмного цвета и выливается равномерной струёй, то мы останавливаем её давящей повязкой, накладываем на место раны. Если у нас кровь алого цвета, пульсирует или даже фонтанирует, то в этом случае необходимо наложить жгут.

Вот импровизированное кровотечение артериальное.

Фотоинструкция: как наложить жгут на руку-1


Из раны у нас пульсирует ярко-алая кровь фонтаном – артериальная. В этом случае необходимо наложение жгута.

Жгут мы накладываем на среднюю треть плеча и бедра.

Фотоинструкция: как наложить жгут на руку-4


Накладываем обязательно на одежду, не на голое тело.

Если одежды на пострадавшем нет, значит, надо подложить бинтик какой-нибудь.

Фотоинструкция: как наложить жгут на руку-7

Саму рану мы потом прикроем стерильной повязкой, но, в первую очередь, необходимо остановить кровь.

Накладываем первый виток жгута и зажимаем руку.

Необходимо, чтоб в этот момент остановилось кровотечение.

Фотоинструкция: как наложить жгут на руку-10


Кровотечение у нас остановилось и дальше мы продолжаем уже не с таким усилием накладывать последующие витки.

Обязательно кладём сюда записочку со временем, когда мы наложили жгут.

Жгут может находиться 2 часа в летнее время и 1 час в зимнее. 

Теледоктор. «Скорая помощь»

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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