Как быстро приедет «скорая» в Минске: вызовы экстренные, неотложные и срочные

Новости Беларуси. Как врачи классифицируют вызовы «скорой», в зависимости от ситуации, рассказали в программе «Теледоктор».

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Экстренные вызовы – это те вызовы, которые представляют, непосредственно, в момент вызова угрозу для жизни или здоровья. Например, это – ДТП, аварии, глубокие обширные ожоги, падение с высоты, утопление, инсульт. То есть, причины – абсолютно разные.

Вот в этом случае это будет экстренный вызов.

Срочные вызовы – например, сердечный приступ. Боль просто в грудной клетке, когда вызывают, говорят: «Болит в груди, болит в сердце». Есть люди, у которых хронические заболевания – например, бронхиальная астма. Они уже знают, что она у них есть. Такой вызов будет срочным. Неотложные вызовы – это вызовы, которые, если не оказать помощь, то в течение суток может наступить улучшение. То есть, например, это – значительные изменения артериального давления. То есть, гипертоники наши, с повышенным давлением, когда не могут сами справиться, могут обращаться к нам. Но, всё таки, желательно, чтобы это было тогда, когда они не могут сами справиться.

А не тогда, когда давление поднялось и, ничего не принимая, обратились к нам.

Это – высокая температура, которая не снижается препаратами, температура больше 38 с половиной градусов.

Норматив передачи экстренных вызовов – 4 минуты. И 15 минут – на доезд бригады. Всего 19 минут. Срочный вызов передаётся на подстанцию в течение 15 минут. Столько же бригаде выделяется на доезд. Итого полчаса. Неотложные вызовы могут передаваться до часа. Плюс 15 минут на прибытие.