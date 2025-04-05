Как пройдёт парад Победы в Минске и чем в мире отзовутся торговые пошлины Трампа? Анонс «Недели»

О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».
Не пропустите в воскресенье, 6 апреля, в 19:30.
Платные медицинские услуги в выходные и праздничные дни пользуются спросом. Это показал пилотный проект. На протяжении двух лет в тестовом режиме работали почти 40 медучреждений.
Свыше сотни участников из разных уголков страны, а также гости из России и Китая приехали покорять вершины танцевального мастерства.
Они компенсируют тот ущерб, который нанесла лесу природная стихия прошлым летом.
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