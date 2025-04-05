Как пройдёт парад Победы в Минске и чем в мире отзовутся торговые пошлины Трампа? Анонс «Недели»

Эндопротезирование без ожидания и очередей – в 11-й больнице Минска выполнили первые платные операции

Платные медицинские услуги в выходные и праздничные дни пользуются спросом. Это показал пилотный проект. На протяжении двух лет в тестовом режиме работали почти 40 медучреждений.