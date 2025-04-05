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Как пройдёт парад Победы в Минске и чем в мире отзовутся торговые пошлины Трампа? Анонс «Недели»

05 апреля 2025 16:49
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О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».

Как пройдёт парад Победы в Минске и чем в мире отзовутся торговые пошлины Трампа? Анонс «Недели»-2

Не пропустите в воскресенье, 6 апреля, в 19:30.

# Международная политика # Праздники

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