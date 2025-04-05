Фондовый рынок США переживает крупнейшее в истории падение

«Тарифный блицкриг» – именно так хлестко и весьма точно характеризуют решение Вашингтона во всем мире – продолжает сотрясать мир финансовыми афтершоками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за наполеоновского плана Дональд Трамп всего за два дня обвалил компании на американском фондовом рынке, которые потеряли около 7 триллионов долларов. Инвесторы оказались попросту не готовы к настолько масштабному наступлению Вашингтона.

И пока рынки по всему миру продолжают переливаться красным цветом, эксперты из крупнейшего мирового банка JPMorgan оценили риски кризиса в американской экономике. И результат неутешителен. Вероятность рецессии составила 60 %, то есть скорее да, чем нет.

Однако Белый дом все еще полагается на свой проект и верит в его успешность. Трамп заявил, что новые тарифы помогут развиваться национальному производству. Как оказалось, дополнительные налоги стали не последним шагом на пути реформ. Американский лидер тут же призвал главу Федеральной резервной службы снизить базовые ставки. Но такая инициатива не нашла широкого отклика. Финансисты полагают, что пока экономика не отошла от потрясений, рано делать прогнозы на долгосрочную перспективу.

Джером Пауэлл, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы (США):

Мы продолжим внимательно следить за поступающими данными, меняющимися перспективами и балансом рисков. Мы находимся в выгодном положении, чтобы дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей позиции. Пока еще слишком рано говорить о том, каким будет правильный путь денежно-кредитной политики. Вопреки позиции Вашингтона, сложившаяся ситуация не устраивает предпринимателей. Нынешнее положение в экономике уже сравнивают с «черным понедельником». Финансовые рынки оказывают давление на администрацию Трампа, требуя либо уменьшить запланированные пошлины, либо показать прогресс в переговорах. И такой прессинг оказался не безрезультатным. Американское правительство обсуждает с представителями Вьетнама, Индии и Израиля заключение индивидуальных торговых сделок, которые могли бы смягчить пошлины.