В Латвии предлагают запретить товары из Беларуси и России

Американские пошлины стали ярким примером оплошностей в мировой торговле. Ведь, как мы видим, любого рода ограничение не приносят никаких преимуществ. Но далеко не все умеют учиться на чужих ошибках. Так, в Латвии предлагают полностью запретить товары из Беларуси и России. Рига призывает поступить точно так же Литву и Эстонию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.