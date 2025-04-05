В Латвии предлагают запретить товары из Беларуси и России

Американские пошлины стали ярким примером оплошностей в мировой торговле. Ведь, как мы видим, любого рода ограничение не приносят никаких преимуществ. Но далеко не все умеют учиться на чужих ошибках. Так, в Латвии предлагают полностью запретить товары из Беларуси и России. Рига призывает поступить точно так же Литву и Эстонию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партия Национальное объединение разработала проект, который предусматривает запрет на торговлю товарами белорусского и российского происхождения начиная с июля.
Как заявили в Сейме, таким образом Латвия станет примером для других стран ЕС и будет способствовать более эффективной реализации санкционной политики. Предлагается также существенно повысить таможенные тарифы на белорусские и российские товары на всей территории Евросоюза.