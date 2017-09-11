«Температура без насморка или кашля вдруг поднимается до высоких цифр – это повод обратиться в «скорую»

Новости Беларуси. О некоторых симптомах, при которых надо вызывать «скорую», рассказали в программе «Теледоктор».

Людмила Муравьёва, заведующая оперативным отделом и отделом госпитализации УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Те, кто ещё учил меня в институте, всегда говорили, что медицина – это дело штучное. Общих советов дать нельзя, но надо понимать, что, если что-то случилось внезапно, остро – даже температура без предшествующего, например, насморка или кашля вдруг, внезапно поднимается до высоких цифр – это повод обратиться в «скорую».