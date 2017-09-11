Фотоинструкция: как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
Новости Беларуси. О правилах проведения экстренных реанимационных мероприятий, рассказали в программе «Теледоктор».
Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Необходимо освободить грудную клетку.
Мы находим грудину, которая начинается здесь и заканчивается здесь.
Необходимо проводить нажатия на грудную клетку на уровне средней трети груди.
Двумя руками. Мы их складываем и на прямых руках проводим нажатия.
Нажатие должно быть глубиной на 3-5 сантиметров и нажимать надо достаточно часто – около 100 раз в минуту.
Помимо компрессии, необходимо ещё искусственное дыхание.
Нам надо запрокинуть голову, выдвинуть челюсть вперёд, убедиться, что в дыхательных путях ничего нет и можно приступать к искусственному дыханию.
Зажимаем нос и через салфетку, полотенце, платочек – что есть под рукой – проводим два глубоких вдоха.
То есть, последовательность такая: 30 нажатий на грудную клетку, 2 вдоха.
Продолжаем реанимационные мероприятия до приезда «скорой» помощи. В среднем, это около 15 минут.