Фотоинструкция: как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

Мы находим грудину, которая начинается здесь и заканчивается здесь.

Нажатие должно быть глубиной на 3-5 сантиметров и нажимать надо достаточно часто – около 100 раз в минуту.

Нам надо запрокинуть голову, выдвинуть челюсть вперёд, убедиться, что в дыхательных путях ничего нет и можно приступать к искусственному дыханию.

Зажимаем нос и через салфетку, полотенце, платочек – что есть под рукой – проводим два глубоких вдоха.