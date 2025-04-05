В Беларуси проблема с картошкой? По всей стране уже проверили свыше 200 магазинов

Что почем на белорусских прилавках и как обстоят дела с качеством продукции? Узнавала Элла Маркевич.

Свежие и качественные отечественные овощи доступны на полках магазинов круглый год. Снижение стоимости на витаминную продукцию в межсезонье – требование главы государства. Контроль за выполнением этой задачи осуществляется на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гала», «Скарб», «Коломбо» – в наших магазинах с десяток разновидностей картофеля. А рядом свежие томаты, огурцы и морковь. Даже в межсезонье на овощных прилавках изобилие. А что с качеством?

Я вообще не понимаю, что, у нас в Беларуси проблемы с картофелем случились? Посмотрите, какой у нас продается картофель. Зеленый, червивый, гнилой. Вы серьезно?

Калибровка, наличие механических повреждении и даже гниль – соцсети пестрят видеороликами с жалобами пользователей на качество витаминных продуктов. И больше всего нареканий на второй хлеб. Такой ажиотаж привлек особое внимание контролирующих органов. По всей стране уже проверили свыше 200 магазинов. К этой работе активно подключились и депутаты Палаты представителей.

Александр Вечорко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы обращаем внимание на качество реализуемой овощной продукции. Наличие продукции производителей Республики Беларусь. Соответствие их ценовому сегменту. И хотелось бы отметить, если на прошлой неделе были шероховатости, то сегодня мы посетили те объекты и видим, что реакция произошла.

В поле зрения мониторинговых групп все – от соблюдения санитарных норм до цен на товары.