Теледоктор. Грипп и ОРВИ: что нужно знать в сезон эпидемий

Новости Беларуси. Всё о профилактике гриппа и ОРВИ рассказали в программе «Теледоктор».
«Даже описаны случаи отравления младенцев»: можно ли обтирать ребёнка водкой?
«Банки – вредная процедура. Вмешательство в свёртывающую систему крови может привести к опасным последствиям»
«Сильно пахнущие жидкости могут вызвать бронхоспазм: стоит ли натираться камфарой или «звёздочкой»?
Вакцинация от гриппа: «Сейчас мы можем прививать ребёнка сразу после окончания болезни»
«Ежегодно составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем на этой территории. Они и входят в состав новых вакцин»
Какими вакцинами будут прививать белорусов от гриппа в 2017 году?