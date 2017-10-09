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Теледоктор. Грипп и ОРВИ: что нужно знать в сезон эпидемий

09 октября 2017 17:14
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Новости Беларуси. Всё о профилактике гриппа и ОРВИ рассказали в программе «Теледоктор».

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# Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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Какими вакцинами будут прививать белорусов от гриппа в 2017 году?
09 октября 2017 17:14

Какими вакцинами будут прививать белорусов от гриппа в 2017 году?

«Ежегодно составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем на этой территории. Они и входят в состав новых вакцин»
09 октября 2017 17:13

«Ежегодно составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем на этой территории. Они и входят в состав новых вакцин»

Вакцинация от гриппа: «Сейчас мы можем прививать ребёнка сразу после окончания болезни»
09 октября 2017 17:13

Вакцинация от гриппа: «Сейчас мы можем прививать ребёнка сразу после окончания болезни»