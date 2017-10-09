Прямой эфир

Какими вакцинами будут прививать белорусов от гриппа в 2017 году?

09 октября 2017 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чьего производства препараты и на основе каких штаммов вируса гриппа они созданы, рассказали в программе «Теледоктор».

Инесса Шевчик, исполняющая обязанности заведующей Городским центром вакцинопрофилактики на базе Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
На сегодняшний день, те вакцины, которые мы будем работать в этом году – два варианта вируса А: H1N1, H3N2. И один вариант вируса В – «Брисбен». Это – те три штамма. Это – «Сингапур», который был у нас в 2015 году, это – «Гонконг», который мы имели удовольствие ощутить в 2014 году. И «Брисбен» – 2008 год.

Вакцины нам поставляет единственный источник – «Белфармация».

Вакцина у нас есть французская – это «Ваксигрипп», вакцина – Нидерланды производитель – «Инфлювак», и вакцина «Гриппол Плюс» - это Россия. 

Грипп и ОРВИ: что нужно знать в сезон эпидемий

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Инесса Шевчик

Другие новости рубрики

Все новости
«Ежегодно составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем на этой территории. Они и входят в состав новых вакцин»
09 октября 2017 17:13

«Ежегодно составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем на этой территории. Они и входят в состав новых вакцин»

Вакцинация от гриппа: «Сейчас мы можем прививать ребёнка сразу после окончания болезни»
09 октября 2017 17:13

Вакцинация от гриппа: «Сейчас мы можем прививать ребёнка сразу после окончания болезни»

«Сильно пахнущие жидкости могут вызвать бронхоспазм: стоит ли натираться камфарой или «звёздочкой»?
09 октября 2017 17:13

«Сильно пахнущие жидкости могут вызвать бронхоспазм: стоит ли натираться камфарой или «звёздочкой»?