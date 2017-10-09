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«Банки – вредная процедура. Вмешательство в свёртывающую систему крови может привести к опасным последствиям»

09 октября 2017 17:13
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Новости Беларуси. Стоит ли ставить банки без рекомендации врача, рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Малявко, заведующая инфекционным отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
Это – старые, «дедушкины»-«бабушкины» методы, научная эффективность которых не доказана. А банки – мы говорим о вмешательстве в свёртывающую систему крови, которое может привести к опасным последствиям.

Это, вообще – даже вредная процедура.

Стоит ли их применять? Стоит ли делать то, что принесёт ли пользу? Я считаю, что нет. 

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# Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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