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«Ежегодно составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем на этой территории. Они и входят в состав новых вакцин»

09 октября 2017 17:13
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Новости Беларуси. С учётом чего делают вакцины для профилактики заболевания гриппом, рассказали в программе «Теледоктор».

Инесса Шевчик, исполняющая обязанности заведующей Городским центром вакцинопрофилактики на базе Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
Геном вируса гриппа, действительно, меняется постоянно. И переболевший человек может не иметь должной защиты к новому вирусу, который сейчас имеет место. Для того, чтобы успеть за мутациями вируса, составляется прогноз на основании современных методик.

Вирус гриппа циркулирует по определённым биологическим законам.

В мире существуют несколько лабораторий, которые следят за изменениями вируса. И ежегодно к апрелю составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем в этом году именно на этой территории, применительно к данному региону. И вот именно эти варианты вируса и входят в состав новых вакцин. То есть, ежегодно у нас идёт новая вакцина, с учётом тех вариантов, которые будут ожидаться в этом году. 

Грипп и ОРВИ: что нужно знать в сезон эпидемий

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Инесса Шевчик

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