Прямой эфир

«Сильно пахнущие жидкости могут вызвать бронхоспазм: стоит ли натираться камфарой или «звёздочкой»?

09 октября 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об опасности некоторых средств при ОРВИ и гриппе рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Малявко, заведующая инфекционным отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
Популярные у некоторых слоёв населения народные средства, чем-нибудь намазать: «звёздочкой», камфарой, жиром экзотическим – якобы, народные средства, значит, это – безвредно, безопасно.

Как раз-таки, эти средства могут таить опасность.

Особенно сильно пахнущие такие жидкости, как камфара – они могут вызвать у детей бронхоспазм. Если мы имели вначале просто простуду, ОРВИ, то «помогая» ребёнку таким способом справиться с простудой, мы спровоцируем более тяжёлое течение. То есть, отекает слизистая, развивается обструктивный синдром. Затруднённое дыхание, тяжёлое дыхание, одышка, дыхательная недостаточность развивается у ребёнка – и приходится приезжать в стационар уже в таком состоянии тяжёлом.

Грипп и ОРВИ: что нужно знать в сезон эпидемий

# Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Банки – вредная процедура. Вмешательство в свёртывающую систему крови может привести к опасным последствиям»
09 октября 2017 17:13

«Банки – вредная процедура. Вмешательство в свёртывающую систему крови может привести к опасным последствиям»

«Даже описаны случаи отравления младенцев»: можно ли обтирать ребёнка водкой?
09 октября 2017 17:13

«Даже описаны случаи отравления младенцев»: можно ли обтирать ребёнка водкой?

«Прогревать» город будут постепенно: отопительный сезон в Минске начался без сбоев
09 октября 2017 17:00

«Прогревать» город будут постепенно: отопительный сезон в Минске начался без сбоев