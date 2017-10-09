«Сильно пахнущие жидкости могут вызвать бронхоспазм: стоит ли натираться камфарой или «звёздочкой»?

Новости Беларуси. Об опасности некоторых средств при ОРВИ и гриппе рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Малявко, заведующая инфекционным отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:

Популярные у некоторых слоёв населения народные средства, чем-нибудь намазать: «звёздочкой», камфарой, жиром экзотическим – якобы, народные средства, значит, это – безвредно, безопасно.

Как раз-таки, эти средства могут таить опасность.

Особенно сильно пахнущие такие жидкости, как камфара – они могут вызвать у детей бронхоспазм. Если мы имели вначале просто простуду, ОРВИ, то «помогая» ребёнку таким способом справиться с простудой, мы спровоцируем более тяжёлое течение. То есть, отекает слизистая, развивается обструктивный синдром. Затруднённое дыхание, тяжёлое дыхание, одышка, дыхательная недостаточность развивается у ребёнка – и приходится приезжать в стационар уже в таком состоянии тяжёлом.