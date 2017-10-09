Мифы о гриппе: 8 важных вопросов

Новости Беларуси. Эффективны или нет распространённые рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ, рассказали в программе «Теледоктор».
Нина Богданова, СТВ:
Маска.
Гражина Яковец, участковый врач-терапевт УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска»:
Да, это – как средство защиты.
Нина Богданова:
Оксолиновая мазь в нос?
Гражина Яковец:
Она не помогает, но и хуже не делает.
Нина Богданова:
А зачем тогда ей мазать?
Гражина Яковец:
Нет доказательной базы по использованию оксолиновой мази.
Нина Богданова:
Жевать лук, чеснок, вешать его на верёвочку детям?
Гражина Яковец:
Вешать на верёвочку – думаю, смешно.
А в рацион питания – ради Бога.
Нина Богданова:
Гомеопатические пилюли?
Гражина Яковец:
Нет. Я в них не верю.
Нина Богданова:
Витамины?
Гражина Яковец:
Да, конечно.
Нина Богданова:
Лимоны?
Гражина Яковец:
Тоже да.
Нина Богданова:
Укутаться потеплее?
Гражина Яковец:
Да, чтобы избегать переохлаждения.
Нина Богданова:
Мыть руки, придя домой?
Гражина Яковец:
Обязательно.