Мифы о гриппе: 8 важных вопросов

Новости Беларуси. Эффективны или нет распространённые рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ, рассказали в программе «Теледоктор».

Нина Богданова, СТВ:

Маска.

Гражина Яковец, участковый врач-терапевт УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска»:

Да, это – как средство защиты.

Нина Богданова:

Оксолиновая мазь в нос?

Гражина Яковец:

Она не помогает, но и хуже не делает.

Нина Богданова:

А зачем тогда ей мазать?

Гражина Яковец:

Нет доказательной базы по использованию оксолиновой мази.

Нина Богданова:

Жевать лук, чеснок, вешать его на верёвочку детям?

Гражина Яковец:

Вешать на верёвочку – думаю, смешно.

А в рацион питания – ради Бога.

Нина Богданова:

Гомеопатические пилюли?

Гражина Яковец:

Нет. Я в них не верю.

Нина Богданова:

Витамины?

Гражина Яковец:

Да, конечно.

Нина Богданова:

Лимоны?

Гражина Яковец:

Тоже да.

Нина Богданова:

Укутаться потеплее?

Гражина Яковец:

Да, чтобы избегать переохлаждения.

Нина Богданова:

Мыть руки, придя домой?

Гражина Яковец:

Обязательно.