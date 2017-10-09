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Вакцинация от гриппа: «Сейчас мы можем прививать ребёнка сразу после окончания болезни»

09 октября 2017 17:13
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Новости Беларуси. Когда можно вакцинировать детей от гриппа, рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Малявко, заведующая инфекционным отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
Современные прививки очень безопасны. И, если раньше была рекомендация: прививаться через месяц после того, как ребёнок поправится, сейчас мы можем прививать ребёнка сразу после окончания той или иной болезни.

Не надо ждать этого периода, когда он, действительно, опять засопливит.

Даже небольшие катаральные явления – «бесконечные сопли» мы говорим – не являются противопоказанием для прививки современными вакцинами.

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# Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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