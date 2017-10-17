Теледоктор. Беременность и роды

Новости Беларуси. Что можно, а что нельзя делать беременным? Стоит ли решаться на домашние и партнёрские роды? Об этом рассказали в программе «Теледоктор».

«Скоро, мы, наверное, будем иметь новые клинические протоколы»: беременным в Беларуси могут разрешить реже посещать врача

Врач о домашних родах: «Акушерские кровотечения – моментальные. Пока «скорая» доедет, погрузит, привезёт – возможно, помощь будет оказывать некому»

«Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней легче работать»

«Физическая нагрузка во время беременности совершенно не противопоказана, она очень уместна для того, чтобы потом хорошо рожать»

Акушер-гинеколог: «У ребёнка состояние ужаса в период схваток наступает. Рекомендую в этот период поговорить с ним»