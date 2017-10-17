Прямой эфир

Теледоктор. Беременность и роды

17 октября 2017 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что можно, а что нельзя делать беременным? Стоит ли решаться на домашние и партнёрские роды? Об этом рассказали в программе «Теледоктор»

«Скоро, мы, наверное, будем иметь новые клинические протоколы»: беременным в Беларуси могут разрешить реже посещать врача

Врач о домашних родах: «Акушерские кровотечения – моментальные. Пока «скорая» доедет, погрузит, привезёт – возможно, помощь будет оказывать некому»

«Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней легче работать»

«Физическая нагрузка во время беременности совершенно не противопоказана, она очень уместна для того, чтобы потом хорошо рожать»

Акушер-гинеколог: «У ребёнка состояние ужаса в период схваток наступает. Рекомендую в этот период поговорить с ним»

# общество # Теледоктор. Программа о здоровье # Беременность и роды

Другие новости рубрики

Все новости
Акушер-гинеколог: «У ребёнка состояние ужаса в период схваток наступает. Рекомендую в этот период поговорить с ним»
17 октября 2017 16:53

Акушер-гинеколог: «У ребёнка состояние ужаса в период схваток наступает. Рекомендую в этот период поговорить с ним»

«Физическая нагрузка во время беременности совершенно не противопоказана, она очень уместна для того, чтобы потом хорошо рожать»
17 октября 2017 16:53

«Физическая нагрузка во время беременности совершенно не противопоказана, она очень уместна для того, чтобы потом хорошо рожать»

«Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней легче работать»
17 октября 2017 16:53

«Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней легче работать»