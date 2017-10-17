Врач о домашних родах: «Акушерские кровотечения – моментальные. Пока «скорая» доедет, погрузит, привезёт – возможно, помощь будет оказывать некому»

Новости Беларуси. О главной опасности для женщин, не желающих рожать в роддоме, рассказали в программе «Теледоктор».

Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Моё отношение к <домашним родам>, однозначно, отрицательное. И другого отношения Вы ни от какого здравомыслящего врача не дождётесь. Даже у нас, в родильном доме, где мы имеем всё оснащение, врачей высшей категории, полный штат наших медработников, у нас случаются форс-мажоры, когда мы боимся, что мы не успеем оказать помощь. Потому что, к сожалению, одно из самых грозных осложнений – акушерские кровотечения. Они – моментальные. И даже, если женщина сообразит, что у неё кровотечение, вызовет «скорую», пока эта «скорая» доедет, пока эта «скорая» её погрузит, пока привезёт – к сожалению, возможно, помощь будет оказывать некому. То же самое касается младенца – при самых хороших родах один из таких тяжёлых периодов – это период изгнания младенца по родовым путям. Он длится не очень долго, потужный период. В среднем, он длится минут 30.

За эти 30 минут случается всякое.

Но мы этим деткам оказываем помощь в первую «золотую минуту». Потому что мы к этому готовы. Поэтому я думаю, что ни одна здравомыслящая женщина, которая любит своего будущего ребёнка, не может рожать дома.