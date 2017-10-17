Новости Беларуси. О том, что беременным не стоит излишне ограничивать себя, рассказали в программе «Теледоктор».

Елена Корсак, врач-акушер-гинеколог:

Я считаю, что беременной всё можно, в разумных пределах. Конечно, нельзя употреблять алкоголь, курить – ну, это такие общечеловеческие рекомендации. Но я не считаю, что беременность – это пора каких-то ограничений. Беременность – не болезнь. На самом деле, это – физиологическое состояние. И, если есть какие-то проблемы со здоровьем у беременной – да, она будет придерживаться некоторых правил, в чём-то себя ограничивать. Но, если у неё со здоровьем всё хорошо и всё нормально, она должна просто придерживаться общечеловеческих каких-то рекомендаций правильного питания, умеренной физической нагрузки. Потому что физическая нагрузка во время беременности совершенно не противопоказана, она очень уместна для того, чтобы потом хорошо рожать.

Не противопоказана, в том числе, и половая жизнь, если нет медицинских к этому противопоказаний.

Поэтому беременность, на самом деле, это – не пора ограничений и, вообще, какого-то абсолютного дискомфорта. Во время беременности надо женщине много радости испытывать. Одной из ошибок таких распространённых для беременных является ограничение физических нагрузок. То есть, женщина забеременела, она считает, что она должна лечь, лежать, сохранять беременность и двигаться не нужно. На самом деле, физическая активность беременной нужна сто процентов. Мы видим, что те беременные, которые занимаются во время беременности, они лучше рожают, у них происходит быстрее послеродовое восстановление.