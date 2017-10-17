«Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней легче работать»

Новости Беларуси. Акушер-гинеколог высказала своё отношение к партнёрским родам, рассказали в программе «Теледоктор».
Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5-ая городская клиническая больница» г. Минска:
Если женщина доверяет своему мужу, именно она в состоянии решить, насколько она ему доверяет. И ведь такие пары к нам приходят, мы с ними очень долго разговариваем.
Женщина знает, что она делает.
Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней просто гораздо легче работать.