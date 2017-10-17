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«Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней легче работать»

17 октября 2017 16:53
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Новости Беларуси. Акушер-гинеколог высказала своё отношение к партнёрским родам, рассказали в программе «Теледоктор».

Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5-ая городская клиническая больница» г. Минска:
Если женщина доверяет своему мужу, именно она в состоянии решить, насколько она ему доверяет. И ведь такие пары к нам приходят, мы с ними очень долго разговариваем.

Женщина знает, что она делает.

Мы, врачи, очень любим партнёрские роды. Потому что женщина гораздо более контактна, с ней просто гораздо легче работать.

Теледоктор. Беременность и роды

# общество # Теледоктор. Программа о здоровье # Беременность и роды

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