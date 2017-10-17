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«Скоро, мы, наверное, будем иметь новые клинические протоколы»: беременным в Беларуси могут разрешить реже посещать врача

17 октября 2017 16:53
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Новости Беларуси. О том, что женщины с нормально протекающими беременностями, возможно, смогут не столь часто наносить визиты в поликлинику, как сейчас, рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Коротких, заведующая женской консультацией УЗ «37-ая городская поликлиника г. Минска»:
Согласно нашим, в данный момент, действующим протоколам, женщина за период беременности посещает врача 13-16 раз. В скором времени, мы, наверное, будем иметь новые клинические протоколы.

Там, наверное, количество будет сокращаться.

Но, опять же, это при физиологическом течении беременности, когда всё хорошо. Если что-то будет не так во время беременности: какие-то осложнения возникнут, то, конечно, она должна посещать гинеколога, терапевта или кого-то ещё чаще.  

Теледоктор. Беременность и роды

# общество # Теледоктор. Программа о здоровье # Беременность и роды

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