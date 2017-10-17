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Акушер-гинеколог: «У ребёнка состояние ужаса в период схваток наступает. Рекомендую в этот период поговорить с ним»

17 октября 2017 16:53
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Новости Беларуси. Как облегчить состояние роженицы и плода, рассказали в программе «Теледоктор».

Елена Корсак, врач-акушер-гинеколог:
Когда Вы беременны, носите ребёнка, ребёнок находится в раю, на самом деле. А тут наступает процесс родов, и матка начинает выталкивать ребёночка из себя. Начинаются схватки, а идти некуда, шейка-то ещё закрыта, идти пока некуда и поэтому у ребёнка, на самом деле, состояние ужаса вот в этот период схваток наступает. Я рекомендую всем мамочкам, когда начинаются схватки, обязательно поговорить со своим ребёночком. Сказать: «Доченька (или сыночек), ты не переживай, мы будем вместе. Это будет нелегко, но я буду тебе помогать, я тебя буду поддерживать».

Ребёнок тогда, реально, успокаивается.

И он очень хорошо потом переносит все роды. Особенно, когда мама ещё дыханием помогает, когда мама сама не паникует. Задача – научить женщину расслабляться. Рожать трудно. На самом деле, это – трудно. Я считаю, что дети рождаются не в муках, а в трудах. Это труд – родить ребёночка. 

Теледоктор. Беременность и роды

# общество # Теледоктор. Программа о здоровье # Беременность и роды

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