Технически сложные товары: теперь включены ноутбуки, а недостатки устранять смогут не за 14 дней, а за 30

23 декабря 2018 года вступили в силу дополнения в «Закон о защите прав потребителей» в Республике Беларусь.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей – Тамара Бельская.

На какие изменения необходимо обратить внимание?

Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей:

В первую очередь, простому потребителю необходимо знать, что изменена редакция статьи 20 «Закона о защите прав потребителей», изменена кардинально. Сейчас право требования расторжения договора купли-продажи по технически сложным товарам возможно только в первые тридцать дней с момента приобретения данного товара, либо при выявлении в последующем существенного дефекта товара или нарушения сроков устранения недостатков в товаре. Это ухудшение правового положения с ранее действовавшей редакции закона.

Ещё на что следует обратить внимание: сейчас для продавцов-изготовителей и ремонтных организаций возможно увеличение сроков устранения недостатка вместо твёрдых 14 дней, по согласованию с потребителем – до 30 дней. На практике выльется то, что в приёмной квитанции вы просто будете ставить подпись, уже типографским шрифтом набранного уведомления, что срок устранения недостатков будет продлён до 30 дней. Речь идёт о технически сложных товарах. К сожалению, здесь расширен также перечень технически сложных товаров и сейчас в этот перечень включены планшеты и ноутбуки, по сравнению с ранее действовавшей редакцией – только персональные компьютеры.

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