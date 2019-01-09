«Люди месяц или 14 дней не должны готовить себе еду?!» Утверждён перечень товаров, которые не предоставляются на время устранения дефектов

23 декабря 2018 года вступили в силу дополнения в «Закон о защите прав потребителей» в Республике Беларусь.

Технически сложные товары: теперь включены ноутбуки, а недостатки устранять смогут не за 14 дней, а за 30

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей – Тамара Бельская.

Эксперт о требовании предоставлять больше информации о товаре: «Потребителя превращают в компьютер»

Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей:

Утверждён перечень товаров, которые не предоставляются на время устранения дефектов. Удивительно, что в наш век развития техники, где линейка телевизоров изменяется каждые 6 месяцев, с учётом развития интернет-торговли, когда субъект хозяйствования зарегистрирован и имеет склады в Минске... Если у вас возникают какие-то вопросы, то вы связываетесь со своим продавцом и он приезжает, забирает товар, либо вы обеспечиваете доставку этого товара, и вы до месяца вынуждены будете ожидать ремонт телевизора, не имея подменного фонда. И стоит вопрос, извините, плиты газовые и водонагреватели. Люди месяц или 14 дней не должны готовить себе еду?! Вот это лечебное голодание и лечебное обтирание увеличит продолжительность вашей жизни, по-другому расценить не представляется возможным.