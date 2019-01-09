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  • «Люди месяц или 14 дней не должны готовить себе еду?!» Утверждён перечень товаров, которые не предоставляются на время устранения дефектов

«Люди месяц или 14 дней не должны готовить себе еду?!» Утверждён перечень товаров, которые не предоставляются на время устранения дефектов

09 января 2019 11:58
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23 декабря 2018 года вступили в силу дополнения в «Закон о защите прав потребителей» в Республике Беларусь.

Технически сложные товары: теперь включены ноутбуки, а недостатки устранять смогут не за 14 дней, а за 30

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей – Тамара Бельская.

Эксперт о требовании предоставлять больше информации о товаре: «Потребителя превращают в компьютер»

Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей:
Утверждён перечень товаров, которые не предоставляются на время устранения дефектов. Удивительно, что в наш век развития техники, где линейка телевизоров изменяется каждые 6 месяцев, с учётом развития интернет-торговли, когда субъект хозяйствования зарегистрирован и имеет склады в Минске... Если у вас возникают какие-то вопросы, то вы связываетесь со своим продавцом и он приезжает, забирает товар, либо вы обеспечиваете доставку этого товара, и вы до месяца вынуждены будете ожидать ремонт телевизора, не имея подменного фонда. И стоит вопрос, извините, плиты газовые и водонагреватели. Люди месяц или 14 дней не должны готовить себе еду?! Вот это лечебное голодание и лечебное обтирание увеличит продолжительность вашей жизни, по-другому расценить не представляется возможным.

# Защита прав потребителей # общество # Тамара Бельская

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