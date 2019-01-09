Минздрав обновил список заболеваний и противопоказаний по управлению автомобилем: кому запретили садиться за руль

Новости Беларуси. Минздрав снял ограничения с беременных женщин на управление легковым автомобилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновлен перечень противопоказаний и заболеваний, препятствующих управлению транспортным средством. Так, теперь женщинам в положении можно садиться за руль и после 30-й недели беременности.

Коснулись изменения и онкопациентов: к вождению не допускаются больные 4-й клинической группы. Ранее выезжать на дорогу могли люди на любой стадии рака после лечения и при условии ремиссии. Кроме того, теперь у инвалидов по слуху появилась возможность работать водителем.

Ирина Болдырева, консультант Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Беларуси:

В том числе пересмотрены сроки медицинского наблюдения при определенных заболеваниях. К примеру, при инфаркте миокарда ранее медицинское обследование проводилось через год. Теперь через 6 месяцев. И ранее после инфаркта миокарда было ежегодно переосвидетельствование, теперь – первые два года ежегодно, в последующем – раз в два года.