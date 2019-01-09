Эксперт о требовании предоставлять больше информации о товаре: «Потребителя превращают в компьютер»

23 декабря 2018 года вступили в силу дополнения в «Закон о защите прав потребителей» в Республике Беларусь.

Плитку теперь можно вернуть только в упаковке. Изменения в условиях обмена и возврата доброкачественного товара

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей – Тамара Бельская.

«Люди месяц или 14 дней не должны готовить себе еду?!» Утверждён перечень товаров, которые не предоставляются на время устранения дефектов

Какие требования ужесточились относительно продавцов и производителей? Что касается информации о товаре. Они должны предоставлять более чёткую, правильную, объёмную информацию?

Тамара Бельская, заместитель председателя «Белорусского общества защиты потребителей»:

Я не могу согласиться, что это большое наказание или большое бремя ответственности для изготовителя и для продавца. Напечатать во вкладыше, передать на диске, на флешке, в наш век развития техники объём информации не составит труда, а с другой стороны вас, потребителя, превращают в компьютер, который, простите, должен при приобретении товара мгновенно уловить большой объём информации об этом товаре и принять решение, следует ли покупать данный товар, соответствует ли его пожеланиям.

Технически сложные товары: теперь включены ноутбуки, а недостатки устранять смогут не за 14 дней, а за 30