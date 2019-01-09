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Плитку теперь можно вернуть только в упаковке. Изменения в условиях обмена и возврата доброкачественного товара

09 января 2019 11:59
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23 декабря 2018 года вступили в силу дополнения в «Закон о защите прав потребителей» в Республике Беларусь.

«Люди месяц или 14 дней не должны готовить себе еду?!» Утверждён перечень товаров, которые не предоставляются на время устранения дефектов

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей – Тамара Бельская.

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Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей:
Изменение в статью 28 закона «О защите прав потребителей» по обмену доброкачественного товара. Десятилетиями, что в бывшем Советском Союзе, что на постсоветском пространстве, включая и Республику Беларусь, обязательным условием доброкачественных товаров  это то, что он не был в употреблении. Использование вами, потребителями, по прямому целевому назначению. Вскрыл, покрутил, положил обратно и, соответственно, вернул, если это не включено в перечень, то сейчас вы обязаны вернуть в упаковке.

Перечень также существенно расширен, с ранее действовавшим перечнем. По многим позициям идёт отметка: за исключением товаров в герметичной упаковке, которые свидетельствуют о том, что он не был в употреблении.

У нас вошло в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату это керамическая и гранитная плитка идёт со значком, обои. Если ранее нельзя было вернуть остаток, вы купили немножечко больше, чем хотели, здесь оно идёт со значком: если не повреждена упаковка, свидетельствующая о том, что товар не был в употреблении. Как можно определить? Вы плитку выбираете по образцу, что у вас будет по факту, насколько оно будет смотреться, наверное, тяжело представить.

Эксперт о требовании предоставлять больше информации о товаре: «Потребителя превращают в компьютер»

# Защита прав потребителей # общество # Тамара Бельская

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