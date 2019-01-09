Как правильно сдать квартиру в аренду? 3 важных правила

Несмотря на то, что в нашей стране работают ипотечные программы и развивается рынок недвижимости, среди населения пользуется популярностью аренда жилых помещений. В таких сделках рискуют обе стороны: и арендодатель, и квартиросъемщик. Чтобы обезопасить себя от недобросовестного поведения, следует помнить несколько простых, но важных правил. И главное из них – обязательное заключение договора найма.

Владислав Пехота, адвокат:

В нем обязательно должны быть указаны следующие условия: предмет договора – квартира, которая сдается по договору, либо комната, ее характеристики – это адрес, метраж, этаж, количество комнат, размер платы за пользование жилым помещением и сроки ее внесения. Размер платы должен быть указан и фактически передаваться в белорусских рублях, однако в договоре можно прописать условия о размере платы в эквиваленте к иностранным валютам.

Сдача квадратных метров, кроме как для краткосрочного проживания, не является предпринимательской деятельностью. Следовательно, регистрироваться в качестве ИП не требуется. Но в любом случае, если получается доход, то платить налог нужно. С 2019 года в нашей стране оплата проводится только по фиксированным ставкам. За превышение определенной годовой денежной суммы по новому закону доплата не предусматривается.

Владислав Пехота:

Рекомендуем в договоре дополнительно указать следующие условия: в случае, если квартиросъемщик просрочил оплату за квартиру, предусмотреть штрафные санкции. Необходимо рассмотреть следующие условия, например, курение в помещении, проживание с животными, проведение вечеринок и приведение гостей. Также можно прописать условия, с какой периодичностью и в праве ли вообще собственник приходить и посещать жилое помещение.