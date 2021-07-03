«Технически это было несложно». Рассказываем о выездной студии СТВ в Молодечно

Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.
Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.
Юлия Стриго, корреспондент:
Изначально наша съемочная группа планировала разместить выездную студию именно на улице 17 сентября, но дабы не мешать местным, мы сместились ближе к сердцу города – по улице Притыцкого, напротив кинотеатра с символическим названием «Родина». Здесь накануне появилась телевизионная площадка.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Технически это было несложно, потому что, во-первых, у нас есть большой опыт. На Европейских играх мы работали в самом центре Минска, в кинотеатре «Москва», тоже были всегда на виду, стояли практически возле центральной фанзоны. После этого мы работали на всех праздниках приблизительно так же. В Верхнем городе в Минске на День города, на День Независимости, мы работали выездными студиями на Кургане Славы, в Хатыни. Для нас это не проблема.
Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров СТВ:
Выездная студия будет представлять собой крытую площадку, где мы размещаем четыре камеры и стол с интерактивным монитором. Жители Молодечно могут посмотреть на наш бэкстейдж, пообщаться, возможно, с гостями, нашими телеведущими, фотографировать тоже разрешено.
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