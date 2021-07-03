«Технически это было несложно». Рассказываем о выездной студии СТВ в Молодечно

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Технически это было несложно, потому что, во-первых, у нас есть большой опыт. На Европейских играх мы работали в самом центре Минска, в кинотеатре «Москва», тоже были всегда на виду, стояли практически возле центральной фанзоны. После этого мы работали на всех праздниках приблизительно так же. В Верхнем городе в Минске на День города, на День Независимости, мы работали выездными студиями на Кургане Славы, в Хатыни. Для нас это не проблема.