«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости

Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

День Независимости для Молодечно – особенный праздник. Во-первых, его важность подчеркнули сами местные жители. В свое время большинство выступило за то, чтобы День города праздновался также 3 июля, совместно с важным для всей страны праздником. Во-вторых, Молодечно богат на исторические факты и памятные места. Например, граница воссоединения Западной и Восточной Беларуси также проходила через этот город. А в честь самого события названа даже одна из его улиц. Вот она – 17 сентября. Именно эта дата в 1939 году стала символом единения. Молодечненцы действительно встретили команду СТВ как истинные белорусы – гостеприимно, с искренними улыбками.

Вообще, праздник в Молодечно проходит всегда в широком формате, так как город считается одной из культурных столиц Республики Беларусь. Недавно у нас прошел фестиваль «Молодечно», всем известный. Как видите, город убран, красивый. У нас множество творческих коллективов, есть что показать.

– Как думаете, почему СТВ выбрало именно Молодечно? Почему мы сегодня у вас в гостях?

– Потому что мы Молодечно, знаменитый город. Мы рады, что вы к нам приезжаете.

Настроение отличное, идем гулять в парк с внучкой, решили пройтись, посмотреть. Все хорошо, природа хорошая, погода – солнца даже нет, не жарко. Все отлично.

Беларусь, с праздником! Выездная студия, несомненно, интересовала жителей города. Каждый смог понаблюдать за съемочным процессом, а в перерывах пообщаться с ведущими и гостями лично.

Замечательное настроение. С праздником вас поздравляю, и всех горожан, и всю любимую страну. Я прогуливалась, увидела здесь Кирилла Казакова, Алену Родовскую, чьим поклонником я являюсь, и вообще, вашего канала. Подошла выразить свою благодарность и респект.

– Что для вас значит День Независимости, с чем ассоциируется?

– Во-первых, это действительно праздник для меня. Он у меня связан именно с освобождением Беларуси, с нашими ветеранами. Я сама для себя думала, что даже не только с ветеранами, потому что их осталось мало. Все, кто пережил эту страшную войну, невзгоды, мирное население, женщины, старики, дети, которые смогли это все вынести – для меня это очень важно, очень глубоко.

Это наш праздник, для всего нашего белорусского народа. Мы гордимся этим праздником.

Это наша независимость, наша свобода, гордость. Приятно, что мы сидим спокойно, мирно, уверенно в завтрашнем дне.

Мы были у Вечного огня, поклонились, как положено. Дети наши знают, что это мужество нашего народа. Мы помним. Наши прадеды воевали, мой отец воевал, поэтому мы с большим трепетом воспринимаем это.

Столько работает площадок, интересно, можно и с детьми отдохнуть. Замечательный концерт. Очень хороший праздник. Центральное место праздника – городской амфитеатр. Его музыка звучала весь день. Для любителей подвигаться – спортивные площадки, интерактивные игры, фудкорты и, конечно же, выставка народного творчества.

Лариса Альбертовна приехала из Воложинского района. Свое творчество презентует на каждом празднике, а тем более в День Независимости – здесь без белорусской культуры и национальных ремесел никуда.

Лариса Мытник, ремесленник:

Здесь, к сожалению, представлены не все виды моей деятельности, творчества. Стараюсь охватить больше и больше. Понятно, что все не охватишь.

– Расскажите, чем вы занимаетесь.

– В основном, это шитье. Все, что вы видите, сделано моими руками. Стараюсь использовать все натуральные материалы.

– Как бы вы поздравили нашу страну с Днем Независимости?

– Хотелось бы процветания для нашей страны. Вообще, у нас хорошая молодежь. По роду своей деятельности к нам приезжает много молодежи отдыхать. Молодежь у нас хорошая, поэтому им всего самого светлого в будущем. И нашей стране, конечно.