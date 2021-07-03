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«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости

03 июля 2021 21:26
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Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-1

Юлия Стриго, корреспондент:
День Независимости для Молодечно – особенный праздник. Во-первых, его важность подчеркнули сами местные жители. В свое время большинство выступило за то, чтобы День города праздновался также 3 июля, совместно с важным для всей страны праздником. Во-вторых, Молодечно богат на исторические факты и памятные места. Например, граница воссоединения Западной и Восточной Беларуси также проходила через этот город. А в честь самого события названа даже одна из его улиц. Вот она – 17 сентября. Именно эта дата в 1939 году стала символом единения.

Молодечненцы действительно встретили команду СТВ как истинные белорусы – гостеприимно, с искренними улыбками.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-4

Вообще, праздник в Молодечно проходит всегда в широком формате, так как город считается одной из культурных столиц Республики Беларусь. Недавно у нас прошел фестиваль «Молодечно», всем известный. Как видите, город убран, красивый. У нас множество творческих коллективов, есть что показать.
– Как думаете, почему СТВ выбрало именно Молодечно? Почему мы сегодня у вас в гостях?
– Потому что мы Молодечно, знаменитый город. Мы рады, что вы к нам приезжаете.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-7

Настроение отличное, идем гулять в парк с внучкой, решили пройтись, посмотреть. Все хорошо, природа хорошая, погода – солнца даже нет, не жарко. Все отлично.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-10

Беларусь, с праздником!

Выездная студия, несомненно, интересовала жителей города. Каждый смог понаблюдать за съемочным процессом, а в перерывах пообщаться с ведущими и гостями лично.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-13

Замечательное настроение. С праздником вас поздравляю, и всех горожан, и всю любимую страну. Я прогуливалась, увидела здесь Кирилла Казакова, Алену Родовскую, чьим поклонником я являюсь, и вообще, вашего канала. Подошла выразить свою благодарность и респект.
– Что для вас значит День Независимости, с чем ассоциируется?
– Во-первых, это действительно праздник для меня. Он у меня связан именно с освобождением Беларуси, с нашими ветеранами. Я сама для себя думала, что даже не только с ветеранами, потому что их осталось мало. Все, кто пережил эту страшную войну, невзгоды, мирное население, женщины, старики, дети, которые смогли это все вынести – для меня это очень важно, очень глубоко.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-16

Это наш праздник, для всего нашего белорусского народа. Мы гордимся этим праздником.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-19

Это наша независимость, наша свобода, гордость. Приятно, что мы сидим спокойно, мирно, уверенно в завтрашнем дне.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-22

Мы были у Вечного огня, поклонились, как положено. Дети наши знают, что это мужество нашего народа. Мы помним. Наши прадеды воевали, мой отец воевал, поэтому мы с большим трепетом воспринимаем это.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-25

Столько работает площадок, интересно, можно и с детьми отдохнуть. Замечательный концерт. Очень хороший праздник.

Центральное место праздника – городской амфитеатр. Его музыка звучала весь день. Для любителей подвигаться – спортивные площадки, интерактивные игры, фудкорты и, конечно же, выставка народного творчества.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-28

Лариса Альбертовна приехала из Воложинского района. Свое творчество презентует на каждом празднике, а тем более в День Независимости – здесь без белорусской культуры и национальных ремесел никуда.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-31

Лариса Мытник, ремесленник:
Здесь, к сожалению, представлены не все виды моей деятельности, творчества. Стараюсь охватить больше и больше. Понятно, что все не охватишь.
– Расскажите, чем вы занимаетесь.
– В основном, это шитье. Все, что вы видите, сделано моими руками. Стараюсь использовать все натуральные материалы.
– Как бы вы поздравили нашу страну с Днем Независимости?
– Хотелось бы процветания для нашей страны. Вообще, у нас хорошая молодежь. По роду своей деятельности к нам приезжает много молодежи отдыхать. Молодежь у нас хорошая, поэтому им всего самого светлого в будущем. И нашей стране, конечно.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости-34

Юлия Стриго:
Празднование Дня Независимости в Молодечно завершилось в 23:00 в городском амфитеатре под залпы фейерверка. Финальным аккордом стало масштабное исполнение гимна Беларуси, который звучал не только здесь, но и в каждом уголке нашей страны.

Калина Капуцкая: «Жители будут откликаться на любые ваши просьбы и давать комментарии, потому что праздник важный» – читать здесь.

# День Независимости # общество # Юлия Стриго # Лариса Мытник # Фотофакт

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