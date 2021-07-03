Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, ведущая СТВ:

Я обожаю живые эфиры. Они тем и прекрасны, что может что-то случиться, например, порыв ветра, который растрепал прическу, улыбка, что-то еще. Вся работа команды, которая не видна в кадре, она составляет шок и трепет, когда ты волнуешься, переживаешь, а в прямом эфире улыбаешься и говоришь: «Здравствуйте, выездная студия из Молодечно, мы в прямом эфире, добрый день». Это очень здорово.

Если кто-то подойдет и посмотрит, как организована техническая часть выхода в прямой эфир, и заинтересуется, может, для какого-то ребенка это станет мечтой и будущей профессией, то мы будем только очень рады, а общение с людьми всегда очень полезно. Приятно поделиться эмоциями, потому что народ, который к нам подходил, общался, отличается радушием.