Председатель Федерации профсоюзов Беларуси: мы обязательно преодолеем все трудности, которые есть в нашем государстве

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»

Вот уже много лет этот величественный мемориал – символ нашей независимой и свободной жизни. Это подчеркнет и глава государства в своем выступлении. Однако свобода досталась нам большой ценой: в войне погиб каждый третий белорус. И каждый из них – герой, проявивший воинственную отвагу. Тему продолжит Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

35-метровый Курган Славы – символ народного единства. Четыре штыка на вершине символизируют четыре фронта, которые освобождали Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Его основание – это рукотворная насыпь, землю сюда свозили люди из разных уголков планеты. Это были люди разных жизненных историй, национальностей, обстоятельств, но объединенные общей памятью и благодарностью.