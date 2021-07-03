Председатель Федерации профсоюзов Беларуси: мы обязательно преодолеем все трудности, которые есть в нашем государстве
Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Вот уже много лет этот величественный мемориал – символ нашей независимой и свободной жизни. Это подчеркнет и глава государства в своем выступлении. Однако свобода досталась нам большой ценой: в войне погиб каждый третий белорус. И каждый из них – герой, проявивший воинственную отвагу.
Тему продолжит Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
35-метровый Курган Славы – символ народного единства. Четыре штыка на вершине символизируют четыре фронта, которые освобождали Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Его основание – это рукотворная насыпь, землю сюда свозили люди из разных уголков планеты. Это были люди разных жизненных историй, национальностей, обстоятельств, но объединенные общей памятью и благодарностью.
Благодарностью к тем, кто в 1940-х не спасовал перед вооруженными и безжалостными захватчиками, которые внешне были, безусловно, сильнее, но в этих местах в июле 1944 года оказались зажаты в Минском котле. Потому что в решающие моменты, как известно, побеждает более крепкий духом. В память о таких людях на 21-м километре трассы Минск – Москва и возвышается Курган. Здесь всегда кто-то есть. Но в памятные даты гостей, конечно, больше и их ранг выше.
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Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы – независимая страна, мы сегодня – страна суверенная. Мы сегодня живем по своим правилам, живем своим умом, и у нас своя история и свой путь. И сегодня никто не должен вмешиваться в нашу историю и в наши дела, потому что у нас есть свои мозги хорошие, есть своя история. И мы обязательно все сделаем и преодолеем все трудности, которые есть в нашем государстве.
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