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Проект «Шаг к успеху» стартовал в детских оздоровительных лагерях

09 июня 2023 07:43
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Новости Беларуси. Перенять успешный опыт медийных личностей, сделать селфи со спортивным кумиром или получить автограф от звезд шоу-бизнеса. А еще найти свой путь к успеху. Такая возможность есть у ребят, отдыхающих в первую смену в летних лагерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Шаг к успеху» стартовал в детских оздоровительных лагерях-1

В Беларуси стартовал республиканский мотивационный проект. На время детские лагеря превратятся в диалоговые площадки. Среди спикеров известные художники, искусствоведы, представители флагманов отечественной промышленности.

Проект «Шаг к успеху» стартовал в детских оздоровительных лагерях-4

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», председатель Центрального совета ОО «БРПО»:
Затронем такие темы, как достижения современной Беларуси, деятельность детских и молодежных общественных объединений. Конечно, поговорим и о личном, каким образом достичь успеха, сколько шагов необходимо сделать, чтобы стать успешным не только лично, но и приносить пользу своей родной стране. И сегодня я планирую провести этот проект в рамках такого ток-шоу.

Проект «Шаг к успеху» стартовал в детских оздоровительных лагерях-7

Полина Жук:
Я считаю, что это очень полезное мероприятие. И важное. Так как на них можно узнать много нового, что в дальнейшем поможет в жизни, в развитии. 

Проект «Шаг к успеху» стартовал в детских оздоровительных лагерях-10

Это уже второй сезон республиканской акции «Шаг к успеху». В 2023 году проект охватит 140 оздоровительных детских лагерей страны, запланированы диалоговые площадки с участием не менее сотни спикеров. Тематика самая разная: поддержка молодежных инициатив и стартапов, личные инвестиции в образование и здоровье, шаг к спортивному Олимпу.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александра Гончарова # Полина Жук # Фотофакт

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