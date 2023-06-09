Проект «Шаг к успеху» стартовал в детских оздоровительных лагерях

Новости Беларуси. Перенять успешный опыт медийных личностей, сделать селфи со спортивным кумиром или получить автограф от звезд шоу-бизнеса. А еще найти свой путь к успеху. Такая возможность есть у ребят, отдыхающих в первую смену в летних лагерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал республиканский мотивационный проект. На время детские лагеря превратятся в диалоговые площадки. Среди спикеров известные художники, искусствоведы, представители флагманов отечественной промышленности.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», председатель Центрального совета ОО «БРПО»:

Затронем такие темы, как достижения современной Беларуси, деятельность детских и молодежных общественных объединений. Конечно, поговорим и о личном, каким образом достичь успеха, сколько шагов необходимо сделать, чтобы стать успешным не только лично, но и приносить пользу своей родной стране. И сегодня я планирую провести этот проект в рамках такого ток-шоу.

Полина Жук:

Я считаю, что это очень полезное мероприятие. И важное. Так как на них можно узнать много нового, что в дальнейшем поможет в жизни, в развитии.