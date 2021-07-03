Пешая экскурсия и полсотни интерактивных площадок. Чем ещё удивляли жителей Могилёва 3 июля?

Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.

Юлия Мычка, корреспондент: День Независимости в Могилеве превратился в настоящий калейдоскоп ярких эмоций и впечатлений, причем все элементы праздничной программы были с глубоким смыслом. Сначала вместе вспомнить прошлое, поблагодарить за настоящее и задуматься о будущем. Тысячи семей еще в первой половине дня вышли на улицы города. И даже вечером они не спешили домой, чтобы не пропустить ничего интересного.

Уже в полдень в парке «Подниколье» детвору и родителей ждали больше полусотни интерактивных площадок. Самых сильных и смелых здесь посвящали в защитники города.

Я приехала из Минска к бабушке. Я уже сделала поделку и почти сплела венок.

Праздник очень интересный, очень много испытаний, квестов, все очень красиво сделано.

А пешая экскурсия от Ратуши по центральным улицам города открывала Могилев для слушателей с неизвестной стороны, ведь история оживала прямо на глазах.

Мы идем от самого начала экскурсии, от Ратуши, и узнали столько нового. Я столько лет живу в Могилеве, выросла и не знала такие факты, что, оказывается, и Пушкин у нас останавливался, жил.

Могилев был сегодня особенно нарядным. Ярким акцентом праздника стал «живой» флаг Беларуси из сотни артистов, одетых в главные цвета страны.