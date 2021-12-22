«Где врёшь? Что скрываешь?» Лукашенко на встрече с активом Гомельской области спросил о состоянии здравоохранения

Новости Беларуси. Гомельщина – особенный край Беларуси, и его обязательно надо сохранить. Это, пожалуй, один из важнейших тезисов, который прозвучал сегодня, 22 декабря, на встрече Александра Лукашенко с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Привалов, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Там, где кислород, там человека спасаем. И мы сегодня устанавливаем газификаторы, стационарные кислородные станции. И это нам сегодня позволит увеличить кислородные точки. Сегодня мы имеем 2 680 кислородных точек. С вводом порядка семи, мы сегодня разрабатываем проектно-сметных документаций, мы введем еще порядка 1,5 тысяч дополнительных точек. А также у нас есть планы такие – в 2022 году сделать изменение (проектно-сметную документацию) и сделать еще один корпус инфекционной больницы. Это тоже спасение для наших людей.

Александр Лукашенко:

Нам китайцы инициативно предложили колоссальную помощь. Он пришел ко мне – что будем делать? Я говорю: конечно, надо делать. Слушайте, это цивилизованная больница, когда она имеет стационарные газификации и станции, которые вырабатывают кислород. Мой вам совет – тут особо не надо ждать проектно-сметную документацию. В больницах, хотя бы там, где очень-очень нужно, Стома вам расскажет и поможет, подскажет, надо иметь эти разводки и подачу кислорода. Даже не только в инфекционных больницах. И не только в реанимации. Надо иметь их. Поэтому это мы в целом по стране будем делать, чтобы подать кислород в любой крупной больнице. И вот когда силовым решением принято было мной, что нет, мы будем оказывать плановую помощь, через неделю все стало рассасываться и люди сказали «спасибо». Поэтому ни в коем случае не надо идти по пути наименьшего сопротивления. Надо заниматься тем, чем занимались всегда, но где-то надо напрячься.