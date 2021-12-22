Что изменится в Кодексе об образовании и почему белорусов волнуют функции ВНС? Рассказал Игорь Марзалюк

Новости Беларуси. Подробнее об итогах осенней сессии парламента, принятых законопроектах и важнейшем политическом событии – референдуме по изменениям в Конституции – расскажет депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. С ним пообщалась Татьяна Савчик. Рубрика «Мнение» далее в эфире. Татьяна Савчик, СТВ:

Закончилась осенняя сессия парламента. Какие законопроекты, которые приняты в эту сессию, вы бы отметили в первую очередь?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянно комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень много важных законопроектов, в том числе и по занавес. Как всегда, был принят бюджет страены. Это очень важный документ. Бюджет – это традиционно важнейший документ всегда. Если говорить о других законопроектах, то я бы выделил три важнейших с моей точки зрения. Это Кодекс об образовании, Кодекс о культуре и законопроект «О геноциде белорусского народа». Я считаю эти три законопроекта важнейшими, потому что Кодекс об образовании – это, если хотите, Конституция всей системы образования, это документ, который очень давно ждала вся педагогическая общественность страны. Кодекс о культуре – то же самое, только в сфере культуры, где многие вещи поправлены, которые давно требовали этого. Естественно, закон «О геноциде белорусского народа», я считаю, важнейшая вещь. Татьяна Савчик:

Если остановиться более пристально на Кодексе об образовании, какие новации отметите? Самое главное, что мы юридически закрепили, что у нас теперь обязательное среднее образование

Игорь Марзалюк:

Начну с того, что само определение образования дается по-другому, потому что кроме понимания образования в традиционном ключе как интеллектуального, физического и иных форм совершенствования и развития для человека. Очень большой акцент в этом определении образования смещен и на воспитательную функцию. То есть подчеркивается, что вся система образования неотделима от воспитательного процесса, воспитания патриота. Если говорить о каких-то новациях, самая главная, что мы юридически закрепили, что у нас теперь обязательное среднее образование. В принципе, это закрепление норм, которые естественным образом и так уже присутствуют. Практически нельзя в стране найти человека, у которого бы не было среднего образования либо среднего специального. Мы закрепили, что такое бакалавриат, магистратура, сроки обучения в высшей школе. Детально регламентированы такие вопросы, как зачисление, отчисление человека с учетом правоприменительной практики. Учтены все пожелания в сфере военного образования Министерства обороны страны. Там ряд важных, очень емких новелл, которые определяют стратегию. Татьяна Савчик:

Сейчас не секрет, что страна находится под серьезным санкционным прессингом. В буквальном смысле гибридная война развернута. Достаточно ли мер защиты страны предпринимается на законодательном уровне?

Игорь Марзалюк:

Если говорить о мерах защиты на законодательном уровне, я хотя бы напомню закон, за который мы проголосовали, об ответственности, в том числе уголовной, за призыв к санкциям. Это как раз прямой вклад законодателей. Это первый момент. Он направлен как раз к тем гражданам нашей страны, которые, находясь за периметром. Что касается международных организаций, они разные, с ними нужно работать, и наши парламентарии на различных международных парламентских площадках делают максимальные усилия, направленные, во-первых, на то, чтобы доносить правду о нашей стране. Во-вторых, каким-то образом при этом создавать позитивный имидж страны и добиваться позитива в отношении ряда других стран. Татьяна Савчик:

Не можем обойти главное политическое событие предстоящего года – это референдум по изменениям в Конституцию. Как вы сейчас оцениваете ситуацию в обществе? Возможно, депутаты как-то готовятся, будет вестись разъяснительная работа? «Белорусы не были бы белорусами, если бы их не интересовали их социальные гарантии»